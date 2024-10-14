Метенков Павел Васильевич 1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Метенков Павел Васильевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1865

умер Неизвестно

Супруги
Метенкова (Дегтярева) Елена Александровна05.05.1881 г.р.
Дети
Воронова (Митенкова) Александра Павловна26.03.1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Метенкова (Дегтярева) Елена Александровна

Рождение ребёнка
26.03.1899

Дочь: Воронова (Митенкова) Александра Павловна

Мать ребёнка: Метенкова (Дегтярева) Елена Александровна

Смерть
Неизвестно

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