Метенков Павел Васильевич
мужской, родился 1865
умер Неизвестно
Супруги
Метенкова (Дегтярева) Елена Александровна05.05.1881 г.р.
Дети
Воронова (Митенкова) Александра Павловна26.03.1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1899
Дочь: Воронова (Митенкова) Александра Павловна
Мать ребёнка: Метенкова (Дегтярева) Елена Александровна
Смерть
Неизвестно