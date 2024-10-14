Метенкова (Дегтярева) Елена Александровна
женский, родилась 05.05.1881
умерла Неизвестно
ОтецДегтярев Александр Иванович1838 г.р.
МатьДегтярева (Шестакова) Евдокия Ефимовна1840 г.р.
Супруги
Метенков Павел Васильевич1865 г.р.
Дети
Воронова (Митенкова) Александра Павловна26.03.1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1881
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1899
Дочь: Воронова (Митенкова) Александра Павловна
Отец ребёнка: Метенков Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно