Метенкова (Дегтярева) Елена Александровна 05.05.1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Метенкова (Дегтярева) Елена Александровна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 05.05.1881

умерла Неизвестно

Отец
Дегтярев Александр Иванович1838 г.р.
Мать
Дегтярева (Шестакова) Евдокия Ефимовна1840 г.р.
Супруги
Метенков Павел Васильевич1865 г.р.
Дети
Воронова (Митенкова) Александра Павловна26.03.1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1881

Отец: Дегтярев Александр Иванович

Мать: Дегтярева (Шестакова) Евдокия Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Метенков Павел Васильевич

Рождение ребёнка
26.03.1899

Дочь: Воронова (Митенкова) Александра Павловна

Отец ребёнка: Метенков Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно

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