Аверина (Аверкиева) (Крысанова) Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверина (Аверкиева) (Крысанова) Евдокия Михайлова

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Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.02.1911

Муж: Аверин Василий Михайлов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1914

Сын: Аверин Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Аверин Василий Михайлов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.07.1916

Сын: Аверин Иван Васильев

Отец ребёнка: Аверин Василий Михайлов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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