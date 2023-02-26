Аверина (Аверкиева) (Крысанова) Евдокия Михайлова
Место рожденияд.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.02.1911
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1914
Отец ребёнка: Аверин Василий Михайлов
Рождение ребёнка
02.07.1916
Сын: Аверин Иван Васильев
Отец ребёнка: Аверин Василий Михайлов
Смерть
Неизвестно