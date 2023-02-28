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Аверин Василий Михайлов

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Аверин Михаил Архипов

Мать: Аверина Ирина Васильева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
09.02.1911

Жена: Аверина (аверкиева) Евдокия Михайлова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1914

Сын: Аверин Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Аверина (аверкиева) Евдокия Михайлова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.07.1916

Сын: Аверин Иван Васильев

Мать ребёнка: Аверина (аверкиева) Евдокия Михайлова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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