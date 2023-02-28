Аверин Василий Михайлов
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Аверин Михаил Архипов
Мать: Аверина Ирина Васильева
Бракосочетание
09.02.1911
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1914
Мать ребёнка: Аверина (аверкиева) Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
02.07.1916
Сын: Аверин Иван Васильев
Мать ребёнка: Аверина (аверкиева) Евдокия Михайлова
Смерть
Неизвестно