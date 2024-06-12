Шеверденко (Ялоха) Домникия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1883
Рождение ребёнка
03.10.1886
Сын: Шеверда Дионисий Сергеевич
Отец ребёнка: Шеверденко Сергей Емельянович
Рождение ребёнка
24.07.1888
Отец ребёнка: Шеверденко Сергей Емельянович
Рождение ребёнка
21.06.1891
Дочь: Стоян-Янко (Шеверда) Феврония Сергеевна
Отец ребёнка: Шеверденко Сергей Емельянович
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Шеверденко Сергей Емельянович
Смерть
Неизвестно