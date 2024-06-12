Шеверденко (Ялоха) Домникия Ивановна 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шеверденко (Ялоха) Домникия Ивановна

Место рождения

Заньки, Чернігівська область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Заньки, Чернігівська область
Бракосочетание
23.01.1883

Муж: Шеверденко Сергей Емельянович

Заньки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.10.1886

Сын: Шеверда Дионисий Сергеевич

Отец ребёнка: Шеверденко Сергей Емельянович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.07.1888

Сын: Шеверда Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Шеверденко Сергей Емельянович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.06.1891

Дочь: Стоян-Янко (Шеверда) Феврония Сергеевна

Отец ребёнка: Шеверденко Сергей Емельянович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Шеверда Мина Сергеевич

Отец ребёнка: Шеверденко Сергей Емельянович

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Березанка, Чернігівська область

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