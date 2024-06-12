Стоян-Янко (Шеверда) Феврония Сергеевна
Место рождения
Дата рождения21.06.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1891
Бракосочетание
29.04.1912
Рождение ребёнка
02.10.1912
Дочь: Стоян-Янко Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Стоян-Янко Яков Спиридонович
Рождение ребёнка
23.02.1915
Дочь: Стоян-Янко Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Стоян-Янко Яков Спиридонович
Смерть
Неизвестно