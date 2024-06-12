Стоян-Янко (Шеверда) Феврония Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стоян-Янко (Шеверда) Феврония Сергеевна

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

21.06.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1891

Отец: Шеверденко Сергей Емельянович

Мать: Шеверденко (Ялоха) Домникия Ивановна

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
29.04.1912

Муж: Стоян-Янко Яков Спиридонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.10.1912

Дочь: Стоян-Янко Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Стоян-Янко Яков Спиридонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.02.1915

Дочь: Стоян-Янко Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Стоян-Янко Яков Спиридонович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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