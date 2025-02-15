Толстой Пётр Борисович 1767 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстой Пётр Борисович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1767, Дубровка, Владимирская губерния, Российская Империя

умер 13.03.1829

Мать
Толстая (Гагарина) Екатерина Петровна15.11.1746 г.р.
Отец
Толстой Борис Иванович06.04.1723 г.р.
Супруги
Толстая (Мусина-Пушкина) Мария Михайловна1772 г.р.
Дети
Толстой Николай Петрович01.11.1792 г.р.
Протасова (Толстая) Екатерина Петровна1792 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Толстой Борис Иванович

Мать: Толстая (Гагарина) Екатерина Петровна

Дубровка, Владимирская губерния, Российская Империя

Бракосочетание
1791

Жена: Толстая (Мусина-Пушкина) Мария Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Протасова (Толстая) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Толстая (Мусина-Пушкина) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
01.11.1792

Сын: Толстой Николай Петрович

Мать ребёнка: Толстая (Мусина-Пушкина) Мария Михайловна

Смерть
13.03.1829

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