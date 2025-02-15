Толстой Пётр Борисович
мужской, родился 1767, Дубровка, Владимирская губерния, Российская Империя
умер 13.03.1829
МатьТолстая (Гагарина) Екатерина Петровна15.11.1746 г.р.
ОтецТолстой Борис Иванович06.04.1723 г.р.
Супруги
Дети
Толстой Николай Петрович01.11.1792 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Дубровка, Владимирская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
1791
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Протасова (Толстая) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Толстая (Мусина-Пушкина) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
01.11.1792
Мать ребёнка: Толстая (Мусина-Пушкина) Мария Михайловна
Смерть
13.03.1829