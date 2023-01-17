Бобков Ион Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Бобков Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Бобков Петр Ионович
Мать ребёнка: Бобкова Ульяна Димитриевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Мария Ионовна
Мать ребёнка: Бобкова Ульяна Димитриевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Бобков Иван Ионович
Мать ребёнка: Бобкова Ульяна Димитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно