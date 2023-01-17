Бобков Ион Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобков Ион Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Бобков Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Бобков Петр Ионович

Мать ребёнка: Бобкова Ульяна Димитриевна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Мария Ионовна

Мать ребёнка: Бобкова Ульяна Димитриевна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Бобков Иван Ионович

Мать ребёнка: Бобкова Ульяна Димитриевна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобкова Ульяна Димитриевна

Смерть
Неизвестно
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