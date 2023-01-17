Бобкова Ульяна Димитриевна
Место рожденияКурская губерния
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губерния
Рождение ребёнка
1874
Сын: Бобков Петр Ионович
Отец ребёнка: Бобков Ион Антонович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Мария Ионовна
Отец ребёнка: Бобков Ион Антонович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Бобков Иван Ионович
Отец ребёнка: Бобков Ион Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобков Ион Антонович
Смерть
Неизвестно