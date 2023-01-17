Бобкова Ульяна Димитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобкова Ульяна Димитриевна

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Место рождения

Курская губерния

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерния
Рождение ребёнка
1874

Сын: Бобков Петр Ионович

Отец ребёнка: Бобков Ион Антонович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Мария Ионовна

Отец ребёнка: Бобков Ион Антонович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Бобков Иван Ионович

Отец ребёнка: Бобков Ион Антонович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобков Ион Антонович

Смерть
Неизвестно
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