Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Иван Анисимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Федотовна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Степанида Федотовна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Степанида Федотовна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Семен Иванович
Мать ребёнка: Степанида Федотовна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Степанида Федотовна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Флор Иванович
Мать ребёнка: Степанида Федотовна
Смерть
Неизвестно