Иван Иванович 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван Иванович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Иван Анисимович

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Федотовна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Степанида Федотовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Степанида Федотовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1765

Сын: Семен Иванович

Мать ребёнка: Степанида Федотовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1767

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Степанида Федотовна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Флор Иванович

Мать ребёнка: Степанида Федотовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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