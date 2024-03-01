Мохнач Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохнач Елена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Мохнач Федор Харитонович

Отец ребёнка: Мохнач Харитон Матвеевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Мохнач Василий Харитонович

Отец ребёнка: Мохнач Харитон Матвеевич

Актюбинская обл., ст. Мартук, п. Вознесенский
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мохнач Харитон Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мохнач Григорий Харитонович

Отец ребёнка: Мохнач Харитон Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мохнач Павел Харитонович

Отец ребёнка: Мохнач Харитон Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мохнач Харитон Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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