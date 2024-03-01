Мохнач Елена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семен
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Мохнач Харитон Матвеевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Мохнач Василий Харитонович
Отец ребёнка: Мохнач Харитон Матвеевич
Актюбинская обл., ст. Мартук, п. Вознесенский
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мохнач Харитон Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мохнач Григорий Харитонович
Отец ребёнка: Мохнач Харитон Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мохнач Харитон Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно