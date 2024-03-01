Мохнач Харитон Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохнач Харитон Матвеевич

Место рождения

Белоруссия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мохнач Матвей

Мать: не указана

Белоруссия
Рождение ребёнка
1919

Сын: Мохнач Федор Харитонович

Мать ребёнка: Мохнач Елена Семеновна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Мохнач Василий Харитонович

Мать ребёнка: Мохнач Елена Семеновна

Актюбинская обл., ст. Мартук, п. Вознесенский
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мохнач Елена Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мохнач Григорий Харитонович

Мать ребёнка: Мохнач Елена Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мохнач Павел Харитонович

Мать ребёнка: Мохнач Елена Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мохнач Елена Семеновна

Смерть
Неизвестно
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