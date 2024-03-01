Мохнач Харитон Матвеевич
Место рожденияБелоруссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мохнач Матвей
Белоруссия
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Мохнач Елена Семеновна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Мохнач Василий Харитонович
Мать ребёнка: Мохнач Елена Семеновна
Актюбинская обл., ст. Мартук, п. Вознесенский
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мохнач Елена Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мохнач Григорий Харитонович
Мать ребёнка: Мохнач Елена Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мохнач Елена Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мохнач Елена Семеновна
Смерть
Неизвестно