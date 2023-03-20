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Уваров Семен Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Уваров Борис Семенович

Мать ребёнка: Уварова София Константиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Заварицкая Надежда Семеновна

Мать ребёнка: Уварова София Константиновна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Павлова Александра Семеновна

Мать ребёнка: Уварова София Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уварова София Константиновна

Смерть
Неизвестно
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