Уваров Семен Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Уварова София Константиновна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Заварицкая Надежда Семеновна
Мать ребёнка: Уварова София Константиновна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Павлова Александра Семеновна
Мать ребёнка: Уварова София Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно