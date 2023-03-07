Уварова (Богоявленская) София Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварова (Богоявленская) София Константиновна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1867

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Богоявленский Константин Иванович

Мать: Богоявленская Варвара Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1888

Сын: Уваров Борис Семенович

Отец ребёнка: Уваров Семен Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Заварицкая Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Уваров Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Павлова Александра Семеновна

Отец ребёнка: Уваров Семен Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уваров Семен Яковлевич

Смерть
1934
Москва, город федерального значения Москва
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