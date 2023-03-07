Уварова (Богоявленская) София Константиновна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Уваров Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Заварицкая Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Уваров Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Павлова Александра Семеновна
Отец ребёнка: Уваров Семен Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1934