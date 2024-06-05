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Черкунов Прокопий Николаевич

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1785

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Черкунов Николай Андреевич

Мать: Черкунова Гликерия Трофимовна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Черкунова Елена Прокопьевна

Мать ребёнка: Черкунова Марфа Агаповна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1808

Сын: Черкунов Кирилл Прокопьевич

Мать ребёнка: Черкунова Марфа Агаповна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Черкунова Татьяна Прокопьевна

Мать ребёнка: Черкунова Марфа Агаповна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1812

Сын: Черкунов Сидор Прокопьевич

Мать ребёнка: Черкунова Марфа Агаповна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1816

Сын: Черкунов Сидор Прокопьевич2

Мать ребёнка: Черкунова Марфа Агаповна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Черкунова Ирина Прокопьевна

Мать ребёнка: Черкунова Марфа Агаповна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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