Черкунов Прокопий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1785
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Черкунова Елена Прокопьевна
Мать ребёнка: Черкунова Марфа Агаповна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Черкунов Кирилл Прокопьевич
Мать ребёнка: Черкунова Марфа Агаповна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Черкунова Татьяна Прокопьевна
Мать ребёнка: Черкунова Марфа Агаповна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Черкунов Сидор Прокопьевич
Мать ребёнка: Черкунова Марфа Агаповна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Черкунов Сидор Прокопьевич2
Мать ребёнка: Черкунова Марфа Агаповна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Черкунова Ирина Прокопьевна
Мать ребёнка: Черкунова Марфа Агаповна