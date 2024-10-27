Черкунова Гликерия Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1747
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Трофим Трофимович
Мать: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Черкунова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Черкунов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Черкунова Матрона Николаевна
Отец ребёнка: Черкунов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Черкунов Денис Николаевич
Отец ребёнка: Черкунов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Черкунов Прокопий Николаевич
Отец ребёнка: Черкунов Николай Андреевич