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Черкунова Гликерия Трофимовна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Трофим Трофимович

Мать: Ульяна Васильевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Черкунова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Черкунов Николай Андреевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Черкунова Матрона Николаевна

Отец ребёнка: Черкунов Николай Андреевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1782

Сын: Черкунов Денис Николаевич

Отец ребёнка: Черкунов Николай Андреевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1785

Сын: Черкунов Прокопий Николаевич

Отец ребёнка: Черкунов Николай Андреевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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