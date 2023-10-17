Петрова (Шарипова) Венера Зуфаровна
женский, родилась ?.01.1935, Камышла, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
умерла 01.10.2016, Самара, Самара, Самарская область
Супруги
Петров Всеволод Павлович?.09.1929 г.р.
Дети
Багрова (Петрова) Лидия ВсеволодовнаНеизвестно г.р.
Петров Андрей ВсеволодовичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
?.01.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Камышла, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багрова (Петрова) Лидия Всеволодовна
Отец ребёнка: Петров Всеволод Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Андрей Всеволодович
Отец ребёнка: Петров Всеволод Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синёва (Петрова) Людмила Всеволодовна
Отец ребёнка: Петров Всеволод Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.2016
Самара, Самара, Самарская область