Петрова (Шарипова) Венера Зуфаровна ?.01.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова (Шарипова) Венера Зуфаровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась ?.01.1935, Камышла, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

умерла 01.10.2016, Самара, Самара, Самарская область

Супруги
Петров Всеволод Павлович?.09.1929 г.р.
Дети
Багрова (Петрова) Лидия ВсеволодовнаНеизвестно г.р.
Петров Андрей ВсеволодовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Камышла, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багрова (Петрова) Лидия Всеволодовна

Отец ребёнка: Петров Всеволод Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Андрей Всеволодович

Отец ребёнка: Петров Всеволод Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синёва (Петрова) Людмила Всеволодовна

Отец ребёнка: Петров Всеволод Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Всеволод Павлович

Смерть
01.10.2016
Самара, Самара, Самарская область

Причина смерти: остановка сердца Место погребения: Кладбище Рубёжное, 7 квадрат, Самара, 443041, Россия

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