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Матвей Васильевич Матфей Колесников/

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Колесников Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Гликерия Кидиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Колесникова Гликерия Кидиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Гликерия Кидиновна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Колесников Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Колесникова Гликерия Кидиновна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Колесников Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Колесникова Гликерия Кидиновна

Смерть
1856

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