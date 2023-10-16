Матвей Васильевич Матфей Колесников/
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1856
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Колесников Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Колесникова Гликерия Кидиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Сын: Колесников Андрей Матвеевич
Мать ребёнка: Колесникова Гликерия Кидиновна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Колесников Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Колесникова Гликерия Кидиновна
Смерть
1856