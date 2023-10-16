Колесникова Гликерия Кидиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесникова Гликерия Кидиновна

Колесникова Гликерия Кидиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Васильевич Матфей Колесников/

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Матвей Васильевич Матфей Колесников/

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Васильевич Матфей Колесников/

Рождение ребёнка
1808

Сын: Колесников Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Васильевич Матфей Колесников/

Рождение ребёнка
1815

Сын: Колесников Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Васильевич Матфей Колесников/

Мы используем куки для улучшения работы сайта.