Колесникова Гликерия Кидиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Матвей Васильевич Матфей Колесников/
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Сын: Колесников Андрей Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Васильевич Матфей Колесников/
Рождение ребёнка
1815
Сын: Колесников Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Васильевич Матфей Колесников/