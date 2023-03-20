Воронцов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: Воронцова Мария Николаевна

Смерть
1920
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