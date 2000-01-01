Бушланов Тихон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бушланов Василий Егорович
Мать: Бушланова ?
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Лукерья Тихоновна
Мать ребёнка: Бушланова ?
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Бушланова ?
Рождение ребёнка
1894
Сын: Бушланов Пантелеймон Тихонович
Мать ребёнка: Бушланова Павла Оверьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушланова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно