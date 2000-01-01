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Бушланов Тихон Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бушланов Василий Егорович

Мать: Бушланова ?

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Лукерья Тихоновна

Мать ребёнка: Бушланова ?

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Бушланова ?

Рождение ребёнка
1894

Сын: Бушланов Пантелеймон Тихонович

Мать ребёнка: Бушланова Павла Оверьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Павла Оверьяновна

Смерть
Неизвестно
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