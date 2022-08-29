Бушланова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБушланова ?

Бушланова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Тихон Васильевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Бушланова) Лукерья Тихоновна

Отец ребёнка: Бушланов Тихон Васильевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Бушланова) Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Бушланов Тихон Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.