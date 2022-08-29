Бушланова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Бушланова) Лукерья Тихоновна
Отец ребёнка: Бушланов Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Бушланова) Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Бушланов Тихон Васильевич
Смерть
Неизвестно