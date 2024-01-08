Разумовская (Разумовская Фон Вигштейн) Катарина
женский, родилась 06.10.1961, Франкфурт-на-Майне
МатьРазумовская Фон Вигштейн (Цу Зольмс-Хоэнзольмс-Лич) Доротея11.12.1935 г.р.
ОтецРазумовский Фон Вигштейн Андреас Камилло15.11.1929 г.р.
Супруги
Фасбендер Томас13.03.1957 г.р.
Дети
Фасбендер Лео1988 г.р.
Фасбендер Виктор1990 г.р.Показать еще 3
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Рождение
06.10.1961
Отец: Разумовский Фон Вигштейн Андреас Камилло
Мать: Разумовская Фон Вигштейн (Цу Зольмс-Хоэнзольмс-Лич) Доротея
Бракосочетание
28.09.1986
Муж: Фасбендер Томас
Рождение ребёнка
1988
Сын: Фасбендер Лео
Отец ребёнка: Фасбендер Томас
Рождение ребёнка
1990
Сын: Фасбендер Виктор
Отец ребёнка: Фасбендер Томас
Рождение ребёнка
1993
Дочь: Фасбендер Ольга
Отец ребёнка: Фасбендер Томас
Рождение ребёнка
1995
Дочь: Фасбендер Кира
Отец ребёнка: Фасбендер Томас
Рождение ребёнка
1997
Дочь: Фасбендер Мария
Отец ребёнка: Фасбендер Томас