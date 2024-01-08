Разумовская (Разумовская Фон Вигштейн) Катарина 06.10.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Разумовская (Разумовская Фон Вигштейн) Катарина

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 06.10.1961, Франкфурт-на-Майне

Мать
Разумовская Фон Вигштейн (Цу Зольмс-Хоэнзольмс-Лич) Доротея11.12.1935 г.р.
Отец
Разумовский Фон Вигштейн Андреас Камилло15.11.1929 г.р.
Супруги
Фасбендер Томас13.03.1957 г.р.
Дети
Фасбендер Лео1988 г.р.
Фасбендер Виктор1990 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1961

Отец: Разумовский Фон Вигштейн Андреас Камилло

Мать: Разумовская Фон Вигштейн (Цу Зольмс-Хоэнзольмс-Лич) Доротея

Бракосочетание
28.09.1986

Муж: Фасбендер Томас

Рождение ребёнка
1988

Сын: Фасбендер Лео

Отец ребёнка: Фасбендер Томас

Рождение ребёнка
1990

Сын: Фасбендер Виктор

Отец ребёнка: Фасбендер Томас

Рождение ребёнка
1993

Дочь: Фасбендер Ольга

Отец ребёнка: Фасбендер Томас

Рождение ребёнка
1995

Дочь: Фасбендер Кира

Отец ребёнка: Фасбендер Томас

Рождение ребёнка
1997

Дочь: Фасбендер Мария

Отец ребёнка: Фасбендер Томас

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