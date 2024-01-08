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Фасбендер Виктор
Фасбендер Виктор
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1990
Дата смерти
1992
Пол
Мужской
Отец
Фасбендер Томас
1957 г.р.
Мать
Разумовская (Разумовская Фон Вигштейн) Катарина
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1990
Отец:
Фасбендер Томас
Мать:
Разумовская Катарина
Смерть
1992
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