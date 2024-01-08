Фасбендер Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фасбендер Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1990

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1990

Отец: Фасбендер Томас

Мать: Разумовская Катарина

Смерть
1992
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