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Блистина Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

13.01.1820 ст.

Дата смерти

21.01.1875 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1820 ст.

Отец: Тимофей Иевлев

Мать: Дарья Иванова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
14.01.1820 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Мирон Иванов и Михаила Лукина жена Елена Иванова.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
13.03.1840

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Блистин Стефан Кириллович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
11.02.1842 ст.

Сын: Блистин Федор Стефанович

Отец ребёнка: Блистин Стефан Кириллович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.03.1846 ст.

Дочь: Дарья Стефановна

Отец ребёнка: Блистин Стефан Кириллович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.05.1849 ст.

Дочь: Дерябина Елена Стефановна

Отец ребёнка: Блистин Стефан Кириллович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Екатерина Стефановна

Отец ребёнка: Блистин Стефан Кириллович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блистин Стефан Кириллович

Смерть
21.01.1875 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От чахотки.
Похороны
24.01.1875 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
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