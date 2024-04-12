Блистина Татьяна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения13.01.1820 ст.
Дата смерти21.01.1875 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1820 ст.
Отец: Тимофей Иевлев
Мать: Дарья Иванова
Крещение
14.01.1820 ст.
Крестные Мирон Иванов и Михаила Лукина жена Елена Иванова.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
13.03.1840
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Блистин Стефан Кириллович
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
11.02.1842 ст.
Отец ребёнка: Блистин Стефан Кириллович
Рождение ребёнка
08.03.1846 ст.
Дочь: Дарья Стефановна
Отец ребёнка: Блистин Стефан Кириллович
Рождение ребёнка
18.05.1849 ст.
Дочь: Дерябина Елена Стефановна
Отец ребёнка: Блистин Стефан Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Екатерина Стефановна
Отец ребёнка: Блистин Стефан Кириллович
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1875 ст.
От чахотки.
Похороны
24.01.1875 ст.