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Блистин Стефан Кириллович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Блистин Кирилл Гаврилов

Мать: Агафья Сергеева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Блистина Татьяна Тимофеевна

Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
11.02.1842 ст.

Сын: Блистин Федор Стефанович

Мать ребёнка: Блистина Татьяна Тимофеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.03.1846 ст.

Дочь: Дарья Стефановна

Мать ребёнка: Блистина Татьяна Тимофеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.05.1849 ст.

Дочь: Дерябина Елена Стефановна

Мать ребёнка: Блистина Татьяна Тимофеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Екатерина Стефановна

Мать ребёнка: Блистина Татьяна Тимофеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
16.02.1876 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание в метрической книге.
Упоминание
16.02.1876 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Федора Ульяновича.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блистина Татьяна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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