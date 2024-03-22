Блистин Стефан Кириллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Блистин Кирилл Гаврилов
Мать: Агафья Сергеева
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Блистина Татьяна Тимофеевна
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
11.02.1842 ст.
Мать ребёнка: Блистина Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.03.1846 ст.
Дочь: Дарья Стефановна
Мать ребёнка: Блистина Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.05.1849 ст.
Дочь: Дерябина Елена Стефановна
Мать ребёнка: Блистина Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Екатерина Стефановна
Мать ребёнка: Блистина Татьяна Тимофеевна
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Упоминание
16.02.1876 ст.
Упоминание в метрической книге.
Упоминание
16.02.1876 ст.
Крестный отец Федора Ульяновича.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно