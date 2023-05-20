Агафья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1781

Муж: Кирилл Гаврилов

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Стефан Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Гаврилов

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Смерть
Неизвестно