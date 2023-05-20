Агафья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1781
Муж: Кирилл Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Стефан Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Гаврилов
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Смерть
Неизвестно