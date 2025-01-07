Гиацинтова (Венкстерн) Елизавета Алексеевна
женский, родилась После 1860
умерла Неизвестно
ОтецВенкстерн Алексей Яковлевич08.01.1810 г.р.
МатьВенкстерн (Гарднер) Прасковья Николаевна23.12.1828 г.р.
Супруги
Гиацинтов Владимир Егорович26.02.1858 г.р.
Дети
Родионова (Гиацинтова) Елизавета Владимировна22.01.1888 г.р.
Гиацинтова Софья Владимировна21.07.1891 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1860
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1888
Дочь: Родионова (Гиацинтова) Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Гиацинтов Владимир Егорович
Рождение ребёнка
21.07.1891
Дочь: Гиацинтова Софья Владимировна
Отец ребёнка: Гиацинтов Владимир Егорович
Рождение ребёнка
23.07.1895
Дочь: Гиацинтова Софья Владимировна
Отец ребёнка: Гиацинтов Владимир Егорович
Смерть
Неизвестно