Гиацинтова (Венкстерн) Елизавета Алексеевна После 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гиацинтова (Венкстерн) Елизавета Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась После 1860

умерла Неизвестно

Отец
Венкстерн Алексей Яковлевич08.01.1810 г.р.
Мать
Венкстерн (Гарднер) Прасковья Николаевна23.12.1828 г.р.
Супруги
Гиацинтов Владимир Егорович26.02.1858 г.р.
Дети
Родионова (Гиацинтова) Елизавета Владимировна22.01.1888 г.р.
Гиацинтова Софья Владимировна21.07.1891 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1860

Отец: Венкстерн Алексей Яковлевич

Мать: Венкстерн (Гарднер) Прасковья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гиацинтов Владимир Егорович

Рождение ребёнка
22.01.1888

Дочь: Родионова (Гиацинтова) Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Гиацинтов Владимир Егорович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
21.07.1891

Дочь: Гиацинтова Софья Владимировна

Отец ребёнка: Гиацинтов Владимир Егорович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
23.07.1895

Дочь: Гиацинтова Софья Владимировна

Отец ребёнка: Гиацинтов Владимир Егорович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Неизвестно

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