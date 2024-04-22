Василиса Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилиса Федорова

Василиса Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Семенов

Рождение ребёнка
25.06.1858

Сын: Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Семенов

Рождение ребёнка
13.08.1859

Сын: Елизаров Фрол Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Семенов

Рождение ребёнка
19.10.1862

Дочь: Прасковья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Семенов

Рождение ребёнка
24.09.1865

Сын: Елизаров Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Семенов

Рождение ребёнка
28.06.1868

Дочь: Ольга Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Семенов

Рождение ребёнка
20.08.1870

Сын: Петр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Семенов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.