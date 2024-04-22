Василиса Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Семенов
Рождение ребёнка
25.06.1858
Сын: Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Семенов
Рождение ребёнка
13.08.1859
Отец ребёнка: Григорий Семенов
Рождение ребёнка
19.10.1862
Дочь: Прасковья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Семенов
Рождение ребёнка
24.09.1865
Отец ребёнка: Григорий Семенов
Рождение ребёнка
28.06.1868
Дочь: Ольга Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Семенов
Рождение ребёнка
20.08.1870
Сын: Петр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Семенов
Смерть
Неизвестно