Вшивцев Никифор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Никифор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

1732

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Вшивцев Пётр Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Вшивцев Перфил Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Вшивцев Иван Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малых Ефимия Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руских Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1732
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