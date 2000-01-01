Вшивцев Никифор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смерти1732
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Вшивцев Пётр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Вшивцев Перфил Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малых Ефимия Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руских Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1732