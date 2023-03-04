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Вшивцев Перфил Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Между 1763 и 1782

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Вшивцев Никифор Петрович

Мать: не указана

Место жительства
До 1763 ст.
Зуевской волости в займище Симана Бабинцова
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Вшивцева Татьяна Перфилова

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Васильева

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Вшивцева Елена Перфилова

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Васильева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Устина Перфилова

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Анна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева ?

Место жительства
Неизвестно
Сосняги, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Между 1763 и 1782
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