Вшивцев Перфил Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиМежду 1763 и 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Вшивцев Никифор Петрович
Мать: не указана
Место жительства
До 1763 ст.
Зуевской волости в займище Симана Бабинцова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Вшивцева Татьяна Перфилова
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Васильева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Вшивцева Елена Перфилова
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Васильева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Устина Перфилова
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева ?
Место жительства
Неизвестно
Сосняги, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Между 1763 и 1782