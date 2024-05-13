Heimelt Louisa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHeimelt Louisa

Heimelt Louisa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Lipphardt Christian

Рождение ребёнка
1845

Сын: Lipphardt Gottlieb

Отец ребёнка: Lipphardt Christian

Некрасово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Lipphardt Karl

Отец ребёнка: Lipphardt Christian

Некрасово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Lipphardt Margaretha

Отец ребёнка: Lipphardt Christian

Некрасово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.01.1858

Сын: Lipphardt Samuel

Отец ребёнка: Lipphardt Christian

Некрасово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Ждановка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.