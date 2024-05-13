Heimelt Louisa
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Lipphardt Christian
Рождение ребёнка
1845
Сын: Lipphardt Gottlieb
Отец ребёнка: Lipphardt Christian
Рождение ребёнка
1847
Сын: Lipphardt Karl
Отец ребёнка: Lipphardt Christian
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Lipphardt Margaretha
Отец ребёнка: Lipphardt Christian
Рождение ребёнка
01.01.1858
Сын: Lipphardt Samuel
Отец ребёнка: Lipphardt Christian
Смерть
Неизвестно
Ждановка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область