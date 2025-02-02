Пахарева (Панфилова) Ольга Яковлевна
женский, родилась 23.01.1942
умерла 03.08.200
МатьЗинаидаНеизвестно г.р.
ОтецПанфилов Яков Федорович1905 г.р.
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Место
Комментарий
Смерть
03.08.200
Рождение
23.01.1942
Отец: Панфилов Яков Федорович
Мать: Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пахарев Павел Акимович
Рождение ребёнка
21.10.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пахарев Павел Акимович