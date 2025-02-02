Пахарева (Панфилова) Ольга Яковлевна 23.01.1942 — найти родственников по фамилии на Familio

Пахарева (Панфилова) Ольга Яковлевна

Автор
КМ
Моисеев К.

женский, родилась 23.01.1942

умерла 03.08.200

Мать
ЗинаидаНеизвестно г.р.
Отец
Панфилов Яков Федорович1905 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Смерть
03.08.200

Рождение
23.01.1942

Отец: Панфилов Яков Федорович

Мать: Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пахарев Павел Акимович

Рождение ребёнка
21.10.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пахарев Павел Акимович

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