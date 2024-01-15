Бобринская (Гросс) Анна
женский, родилась После 1860
умерла Неизвестно
Супруги
Бобринский Владимир Алексеевич12.07.1862 г.р.
Дети
Василовская (Бобринская) Анна Владимировна?.07.1887 г.р.
Бобринский Владимир ВладимировичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобринский Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Бобринский Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.07.1887
Дочь: Василовская (Бобринская) Анна Владимировна
Отец ребёнка: Бобринский Владимир Алексеевич
Смерть
Неизвестно