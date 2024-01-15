Бобринская (Гросс) Анна После 1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Бобринская (Гросс) Анна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась После 1860

умерла Неизвестно

Супруги
Бобринский Владимир Алексеевич12.07.1862 г.р.
Дети
Василовская (Бобринская) Анна Владимировна?.07.1887 г.р.
Бобринский Владимир ВладимировичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобринский Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Бобринский Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобринский Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
?.07.1887

Дочь: Василовская (Бобринская) Анна Владимировна

Отец ребёнка: Бобринский Владимир Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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