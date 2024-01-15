Бобринский Владимир Алексеевич
мужской, родился 12.07.1862
умер 23.01.1938
МатьБобринская (Шереметева) Софья Алексеевна23.07.1842 г.р.
ОтецБобринский Алексей Васильевич01.09.1831 г.р.
Супруги
Бобринская (Гросс) АннаПосле 1860 г.р.
Дети
Василовская (Бобринская) Анна Владимировна?.07.1887 г.р.
Бобринский Владимир ВладимировичНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
12.07.1862
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобринский Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Бобринская (Гросс) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобринская (Гросс) Анна
Рождение ребёнка
?.07.1887
Дочь: Василовская (Бобринская) Анна Владимировна
Мать ребёнка: Бобринская (Гросс) Анна
Смерть
23.01.1938