Бобринский Владимир Алексеевич 12.07.1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобринский Владимир Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.07.1862

умер 23.01.1938

Мать
Бобринская (Шереметева) Софья Алексеевна23.07.1842 г.р.
Отец
Бобринский Алексей Васильевич01.09.1831 г.р.
Супруги
Бобринская (Гросс) АннаПосле 1860 г.р.
Дети
Василовская (Бобринская) Анна Владимировна?.07.1887 г.р.
Бобринский Владимир ВладимировичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1862

Отец: Бобринский Алексей Васильевич

Мать: Бобринская (Шереметева) Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобринский Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Бобринская (Гросс) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобринская (Гросс) Анна

Рождение ребёнка
?.07.1887

Дочь: Василовская (Бобринская) Анна Владимировна

Мать ребёнка: Бобринская (Гросс) Анна

Смерть
23.01.1938

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