Сидоренкова (Резанова) Елена
Место рождения
Дата рождения14.05.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.02.1783
Муж: Сидоренковъ Гаврила
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение
14.05.1855
Отец: Резановъ Дмитрій
Мать: Резанова Евдокія
Рождение ребёнка
28.08.1874
Дочь: Хуртина Наталья
Отец ребёнка: Сидоренковъ Гаврила
Рождение ребёнка
23.12.1879
Дочь: Сидоренкова Анастасия
Отец ребёнка: Сидоренковъ Гаврила
Рождение ребёнка
1882
Сын: Сидоренковъ Федоръ
Отец ребёнка: Сидоренковъ Гаврила
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Сидоренковъ Гаврила
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Сидоренкова Дарья
Отец ребёнка: Сидоренковъ Гаврила
Рождение ребёнка
14.05.1888
Сын: Сидоренковъ Петръ
Отец ребёнка: Сидоренковъ Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоренковъ Василий
Отец ребёнка: Сидоренковъ Гаврила