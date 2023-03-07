Сидоренкова (Резанова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренкова (Резанова) Елена

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.05.1855

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.02.1783

Муж: Сидоренковъ Гаврила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение
14.05.1855

Отец: Резановъ Дмитрій

Мать: Резанова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1874

Дочь: Хуртина Наталья

Отец ребёнка: Сидоренковъ Гаврила

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1879

Дочь: Сидоренкова Анастасия

Отец ребёнка: Сидоренковъ Гаврила

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Сидоренковъ Федоръ

Отец ребёнка: Сидоренковъ Гаврила

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Сидоренковъ Гаврила

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Сидоренкова Дарья

Отец ребёнка: Сидоренковъ Гаврила

Рождение ребёнка
14.05.1888

Сын: Сидоренковъ Петръ

Отец ребёнка: Сидоренковъ Гаврила

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоренковъ Василий

Отец ребёнка: Сидоренковъ Гаврила

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