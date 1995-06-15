Водолагин Анатолий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водолагин Анатолий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1936

Дата смерти

15.06.1995

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1936

Отец: Водолагин Семён Павлович

Мать: Рыблова Мария

Рождение ребёнка
09.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Водолагина Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Водолагина Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Водолагина Валентина Дмитриевна

Смерть
15.06.1995
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