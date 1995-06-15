Водолагин Анатолий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1936
Дата смерти15.06.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1936
Отец: Водолагин Семён Павлович
Мать: Рыблова Мария
Рождение ребёнка
09.12.1959
Рождение ребёнка
03.01.1961
Рождение ребёнка
02.03.1965
Смерть
15.06.1995