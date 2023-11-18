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Водолагин Семён Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

11.02.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Водолагин Павел Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Федягина Антонина Семёновна

Мать ребёнка: Рыблова Мария

Рождение ребёнка
13.04.1936

Сын: Водолагин Анатолий Семёнович

Мать ребёнка: Рыблова Мария

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Сёмченкова Нина Семёновна

Мать ребёнка: Рыблова Мария

Смерть
11.02.1973
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