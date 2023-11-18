Водолагин Семён Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти11.02.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Водолагин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Федягина Антонина Семёновна
Мать ребёнка: Рыблова Мария
Рождение ребёнка
13.04.1936
Сын: Водолагин Анатолий Семёнович
Мать ребёнка: Рыблова Мария
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Сёмченкова Нина Семёновна
Мать ребёнка: Рыблова Мария
Смерть
11.02.1973