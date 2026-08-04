Кампиони ИОСИФ АНТОНИЙ САНТИНОВИЧ
мужской, родился 04.12.1833
умер Неизвестно
МатьКампиони (Роспини) МАРИЯ АНТОНОВНА1800 г.р.
ОтецКампиони САНТИН ПЕТРОВИЧ1774 г.р.
Супруги
(Фёдорова) ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНАОколо 1834 г.р.
Дети
(Кампиони) ЕКАТЕРИНА ИОСИФОВНА1866 г.р.
(Кампиони) АЛЕКСАНДРА ИОСИФОВНА1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1833
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Кампиони) ЕКАТЕРИНА ИОСИФОВНА
Мать ребёнка: (Фёдорова) ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Кампиони) АЛЕКСАНДРА ИОСИФОВНА
Мать ребёнка: (Фёдорова) ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Смерть
Неизвестно