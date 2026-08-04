Кампиони ИОСИФ АНТОНИЙ САНТИНОВИЧ 04.12.1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Кампиони ИОСИФ АНТОНИЙ САНТИНОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 04.12.1833

умер Неизвестно

Мать
Кампиони (Роспини) МАРИЯ АНТОНОВНА1800 г.р.
Отец
Кампиони САНТИН ПЕТРОВИЧ1774 г.р.
Супруги
(Фёдорова) ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНАОколо 1834 г.р.
Дети
(Кампиони) ЕКАТЕРИНА ИОСИФОВНА1866 г.р.
(Кампиони) АЛЕКСАНДРА ИОСИФОВНА1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1833

Отец: Кампиони САНТИН ПЕТРОВИЧ

Мать: Кампиони (Роспини) МАРИЯ АНТОНОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фёдорова) ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Кампиони) ЕКАТЕРИНА ИОСИФОВНА

Мать ребёнка: (Фёдорова) ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Кампиони) АЛЕКСАНДРА ИОСИФОВНА

Мать ребёнка: (Фёдорова) ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Смерть
Неизвестно

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