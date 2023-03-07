Крыгина (Мамыкина) Устинья
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти20.10.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Мамыкинъ Никита
Мать: Мамыкина Пелагея
Рождение ребёнка
27.12.1799
Сын: Крыгинъ Степанъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
23.08.1802
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Крыгинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
31.12.1804
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Крыгинъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крыгинъ Михаилъ
Смерть
20.10.1844