Крыгина (Мамыкина) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина (Мамыкина) Устинья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1782

Дата смерти

20.10.1844

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Мамыкинъ Никита

Мать: Мамыкина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1799

Сын: Крыгинъ Степанъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.1802

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Крыгинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.12.1804

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Крыгинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крыгинъ Михаилъ

Смерть
20.10.1844
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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