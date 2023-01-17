Пенская (Гребенникова) Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1904
Дата смерти15.10.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1927
Дочь: Пенская Мария Петровна
Отец ребёнка: Пенский Петр Иванович
Отрадное, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
15.10.1980
Михайловка, город Михайловка, Волгоградская область