Пенская (Гребенникова) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенская (Гребенникова) Ирина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1904

Дата смерти

15.10.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1927

Дочь: Пенская Мария Петровна

Отец ребёнка: Пенский Петр Иванович

Отрадное, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
15.10.1980
Михайловка, город Михайловка, Волгоградская область
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