Гребенников Михаила Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1904
Дочь: Пенская Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Гребенникова Фёкла
Рождение ребёнка
25.02.1914
Сын: Гребенников Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Гребенникова Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гребенникова Фёкла
Смерть
1930