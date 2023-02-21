Гребенников Михаила Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенников Михаила Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1904

Дочь: Пенская Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Гребенникова Фёкла

Рождение ребёнка
25.02.1914

Сын: Гребенников Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Гребенникова Фёкла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенникова Фёкла

Смерть
1930
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