Смирнов Андрей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти26.06.1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Смирнов Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1910
Дочь: Халявина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богатырева Парасковья Андреевна
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Константиновна
Место жительства
Неизвестно
Карамышево, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.06.1947