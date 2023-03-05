Смирнов Андрей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Андрей Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

26.06.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Смирнов Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1910

Дочь: Халявина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богатырева Парасковья Андреевна

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Карамышево, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.06.1947
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