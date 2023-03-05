Халявина (Смирнова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халявина (Смирнова) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1910

Дата смерти

24.03.1983

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1910

Отец: Смирнов Андрей Ефимович

Мать: Смирнова Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
04.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халявин Иван Васильевич

Карамышево, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халявин Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Топорово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
24.03.1983
Сандово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Похоронена в д.Арханское
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