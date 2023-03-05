Халявина (Смирнова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1910
Дата смерти24.03.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1910
Рождение ребёнка
04.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халявин Иван Васильевич
Карамышево, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Топорово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
24.03.1983
Сандово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Похоронена в д.Арханское