Гребенюк Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765 ст.
Дата смертиОколо 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.1785 ст.
Сын: Гребенюк Иван Прокопиевич
Отец ребёнка: Гребенюк Прокопий Антонович
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Гребенюк Параскева Прокопиевна
Отец ребёнка: Гребенюк Прокопий Антонович
Рождение ребёнка
Между 1800 и 1805
Сын: Гребенюк Тимофей Прокопиевич
Отец ребёнка: Гребенюк Прокопий Антонович
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Гребенюк Ксения Прокопиевна
Отец ребёнка: Гребенюк Прокопий Антонович
Рождение ребёнка
С 1804 по 1810
Сын: Гребенюк Михаил Прокопиевич
Отец ребёнка: Гребенюк Прокопий Антонович
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Гребенюк Акилина Прокопиевна
Отец ребёнка: Гребенюк Прокопий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1830