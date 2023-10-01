Гребенюк Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенюк Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765 ст.

Дата смерти

Около 1830

Пол

Женский

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1785 ст.

Сын: Гребенюк Иван Прокопиевич

Отец ребёнка: Гребенюк Прокопий Антонович

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Гребенюк Параскева Прокопиевна

Отец ребёнка: Гребенюк Прокопий Антонович

Рождение ребёнка
Между 1800 и 1805

Сын: Гребенюк Тимофей Прокопиевич

Отец ребёнка: Гребенюк Прокопий Антонович

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Гребенюк Ксения Прокопиевна

Отец ребёнка: Гребенюк Прокопий Антонович

Рождение ребёнка
С 1804 по 1810

Сын: Гребенюк Михаил Прокопиевич

Отец ребёнка: Гребенюк Прокопий Антонович

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Гребенюк Акилина Прокопиевна

Отец ребёнка: Гребенюк Прокопий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенюк Прокопий Антонович

Смерть
Около 1830
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