Гребенюк Прокопий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Гребенюк Антон
Рождение ребёнка
30.11.1785 ст.
Сын: Гребенюк Иван Прокопиевич
Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Гребенюк Параскева Прокопиевна
Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия
Рождение ребёнка
Между 1800 и 1805
Сын: Гребенюк Тимофей Прокопиевич
Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Гребенюк Ксения Прокопиевна
Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия
Рождение ребёнка
С 1804 по 1810
Сын: Гребенюк Михаил Прокопиевич
Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Гребенюк Акилина Прокопиевна
Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гребенюк Евдокия
Смерть
Неизвестно