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Гребенюк Прокопий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Гребенюк Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1785 ст.

Сын: Гребенюк Иван Прокопиевич

Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Гребенюк Параскева Прокопиевна

Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия

Рождение ребёнка
Между 1800 и 1805

Сын: Гребенюк Тимофей Прокопиевич

Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Гребенюк Ксения Прокопиевна

Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия

Рождение ребёнка
С 1804 по 1810

Сын: Гребенюк Михаил Прокопиевич

Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Гребенюк Акилина Прокопиевна

Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенюк Евдокия

Смерть
Неизвестно
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