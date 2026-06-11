Малимоненко Никон Тимофеев 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Малимоненко Никон Тимофеев

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1820

умер Неизвестно

Мать
Малимоненко Стефанида1791 г.р.
Отец
Малимоненко Тимофей Семенов1784 г.р.
Супруги
Малимоненко Евдокия Трофимова1822 г.р.
Дети
Малимоненко Петр Никонов1846 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Малимоненко Тимофей Семенов

Мать: Малимоненко Стефанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малимоненко Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Малимоненко Петр Никонов

Мать ребёнка: Малимоненко Евдокия Трофимова

Смерть
Неизвестно

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