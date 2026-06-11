Малимоненко Никон Тимофеев
мужской, родился 1820
умер Неизвестно
МатьМалимоненко Стефанида1791 г.р.
ОтецМалимоненко Тимофей Семенов1784 г.р.
Супруги
Малимоненко Евдокия Трофимова1822 г.р.
Дети
Малимоненко Петр Никонов1846 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Малимоненко Тимофей Семенов
Мать: Малимоненко Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Малимоненко Евдокия Трофимова
Смерть
Неизвестно