Скребец (Степаненко) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкребец (Степаненко) Елена Владимировна

Скребец (Степаненко) Елена Владимировна

avatar

Место рождения

Новобогдановка

Дата рождения

28.10.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1959
Бракосочетание
Между 1975 и 1982

Муж: Скребец Сергей Петрович

Рождение ребёнка
26.07.1982

Сын: Скребец Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Скребец Сергей Петрович

Место жительства
С 1982
Рождение ребёнка
19.09.1984

Сын: Скребец Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Скребец Сергей Петрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close