Скребец (Степаненко) Елена Владимировна
Место рождения
Дата рождения28.10.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1959
Бракосочетание
Между 1975 и 1982
Рождение ребёнка
26.07.1982
Сын: Скребец Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Скребец Сергей Петрович
Место жительства
С 1982
Рождение ребёнка
19.09.1984
Отец ребёнка: Скребец Сергей Петрович