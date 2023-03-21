Сироткина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сироткин Николай Петрович
Рождение ребёнка
13.01.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сироткин Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно