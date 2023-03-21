Сироткина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткина Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1972 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сироткин Николай Петрович

Рождение ребёнка
13.01.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сироткин Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сироткин Николай Петрович

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