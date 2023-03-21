Сироткин Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткин Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1972

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

1978 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1972

Отец: Сироткин Петр Васильевич

Мать: Сироткина Софья Вениаминовна

Рождение ребёнка
30.04.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сироткина Мария

Рождение ребёнка
13.01.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сироткина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сироткина Мария

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