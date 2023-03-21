Сироткин Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1972
Рождение ребёнка
30.04.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сироткина Мария
Рождение ребёнка
13.01.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сироткина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сироткина Мария